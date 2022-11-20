Токаев объявил о новой форме политического устройства в Казахстане

Казахстан переходит к новой форме политического устройства, конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко. Об этом заявил в понедельник действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев.

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"Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны", - цитирует Токаева Telegram-канал его предвыборного штаба.

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Токаев анонсировал кардинальные изменения в экономике республики. "Мы будем повышать благосостояние граждан", - отметил он.

"Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству", - подчеркнул президент.

Избирательная кампания

Токаев считает, что прошедшая в стране избирательная кампания была справедливой и открытой.

"Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", - сказал президент.

По оценке политика, избиратели Казахстана на выборах выразили ему доверие, которое нужно оправдать. "Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты экзитполов. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее уже можно сказать, что народ убедительно выразил доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа - это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил организаторов избирательной кампании. "Благодарю общественный штаб, доверенных лиц, волонтеров. Вы побывали в разных уголках страны, не оставив без внимания села, самые отдаленные уголки. Вы провели значительную агитационную работу. Я об этом никогда не забуду. Поэтому сегодняшний результат - это наша общая победа", - добавил он.

Данные экзитполов

Согласно итогам экзитпола, проведенного в воскресенье институтом общественной политики партии "Aманат", Токаев побеждает на выборах главы государства с 85,52% голосов. По данным экзитполов института комплексных социальных исследований "Социс-А" и международного института региональных исследований "Открытое общество", он набирает 82,02% и 82,45% соответственно. За остальных кандидатов отдали свои голоса от 1% до 4% избирателей. Против всех кандидатов голосовали от 3,4% до 5,2%.