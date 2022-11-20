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5 часов назад

Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана

Lenta.ru

Иранские власти заявили протест послу Великобритании в Тегеране Саймону Шерклиффу в связи с нападением на здание посольства Ирана в Лондоне. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Посла Великобритании вызвали в МИД Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении не уточняется, когда именно произошло нападение. Шерклифф пообещал доложить о сложившейся ситуации в Лондон и выразил надежду, что в будущем подобные проблемы не будут возникать.

Иранское агентство MEHR отмечает, что за прошедшие два месяца британского посла четыре раза вызывали в МИД Ирана. Шерклифф был назначен послом Великобритании в Тегеране в августе 2021 года.

Ранее глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что Тегеран планировал похитить оппозиционеров, проживающих в Великобритании. По его словам, спецслужбы Ирана предприняли не менее 10 попыток выкрасть или даже убить критиков иранских властей.

В мире,Кен Маккаллум,
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