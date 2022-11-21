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11 часов назад

Лукашенко заявил, что упавшая ракета в Польше была украинской

Москва24иещё 14

Президент Белорусии Александр Лукашенко предположил причастность Киева к упавшей в Польше ракете, уточнив, что ситуация похожа на "договорняк". Его словам приводит РИА Новости.

Лукашенко озвучил свою версию падения ракеты в Польше
Фото: ТАССТАСС

"Ах, упало что-то на территорию Польши. Но никто не задается элементарным вопросом: "Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными…, так развернулась и пошла в обратную сторону?" – сказал Лукашенко, подчеркнув, что "случайностей не бывает".

При этом белорусский лидер отметил факт того, что во время пуска С-300 в воздухе не было российских ракет. Здесь он задался вопросом, по каким объектам била украинская сторона.

Лукашенко отметил, что руководству Польши необходимо ответить населению на ряд вопросов, связанных в том числе с тем, по какой причине ракета изменила траекторию движения с востока на запад и почему производились выстрелы при отсутствии других объектов в небе.

Во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым президент Белоруссии также отметил честность американского лидера Джо Байдена, который принес извинения после заявления о причастности РФ к падению ракеты в Польше.

15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате происшествия погибли два человека.

Сначала Польша посчитала виноватой в случившемся Россию, однако позже президент страны Анджей Дуда заявил о высокой вероятности того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В РФ инцидент назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации. В Минобороны РФ объяснили, что страна не совершала ударов вблизи украинско-польской границы.

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