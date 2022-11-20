Эрдоган предупредил о "бесконечной цене" изоляции России

Политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для Запада. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

Турецкий президент отметил, что эту цену Европа платит уже сейчас. Множится список стран, где не утихают протесты против политики властей. Граждане недовольны тем, что возникает все больше экономических трудностей.