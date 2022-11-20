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6 часов назад

Эрдоган предупредил о "бесконечной цене" изоляции России

Майк Габриелян

Политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для Запада. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Цена будет бесконечной», - сказал он.

Турецкий президент отметил, что эту цену Европа платит уже сейчас. Множится список стран, где не утихают протесты против политики властей. Граждане недовольны тем, что возникает все больше экономических трудностей.

Эрдоган решил позвонить Путину после G20

Ранее Эрдоган отдал приказ на проведение военной воздушной операции в Ираке и Сирии.

В мире,Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
22
6 часов назад

Эрдоган предупредил о "бесконечной цене" изоляции России

Майк Габриелян

Политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для Запада. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Цена будет бесконечной», - сказал он.

Турецкий президент отметил, что эту цену Европа платит уже сейчас. Множится список стран, где не утихают протесты против политики властей. Граждане недовольны тем, что возникает все больше экономических трудностей.

Эрдоган решил позвонить Путину после G20

Ранее Эрдоган отдал приказ на проведение военной воздушной операции в Ираке и Сирии.

В мире,Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
22
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