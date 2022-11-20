Эрдоган предупредил о "бесконечной цене" изоляции России

Политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для Запада. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Цена будет бесконечной», - сказал он.
Турецкий президент отметил, что эту цену Европа платит уже сейчас. Множится список стран, где не утихают протесты против политики властей. Граждане недовольны тем, что возникает все больше экономических трудностей.
Ранее Эрдоган отдал приказ на проведение военной воздушной операции в Ираке и Сирии.
Политика изоляции России приведет к серьезным последствиям для Запада. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Цена будет бесконечной», - сказал он.
Турецкий президент отметил, что эту цену Европа платит уже сейчас. Множится список стран, где не утихают протесты против политики властей. Граждане недовольны тем, что возникает все больше экономических трудностей.
Ранее Эрдоган отдал приказ на проведение военной воздушной операции в Ираке и Сирии.