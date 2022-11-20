В США пять человек погибли при стрельбе в ночном клубе

В клуб-баре Club Q в Колорадо-Спрингс (Колорадо, США) во время стрельбы пострадали как минимум 23 человека, пять из них погибли. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

«Пять погибших, 18 раненных в результате ночной стрельбы в баре Колорадо-Спрингс», - отмечается в сообщении.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 ноября.

Club Q направлен на людей, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу. В тот вечер в заведении отмечали день памяти погибших от трансофобии, сообщает РЕН ТВ.