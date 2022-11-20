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11 часов назад

В США пять человек погибли при стрельбе в ночном клубе

Илья Родин

В клуб-баре Club Q в Колорадо-Спрингс (Колорадо, США) во время стрельбы пострадали как минимум 23 человека, пять из них погибли. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

«Пять погибших, 18 раненных в результате ночной стрельбы в баре Колорадо-Спрингс», - отмечается в сообщении.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 ноября.

Club Q направлен на людей, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу. В тот вечер в заведении отмечали день памяти погибших от трансофобии, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, стрельбу устроил 29-летний Омар Матин. В перестрелке он также был ранен и в настоящее время находится в местном медицинском учреждении под стражей.

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