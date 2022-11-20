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11 часов назад

Названа причина визита президента Кубы в Москву

Майк Габриелян

Стали известны шансы появления военной базы России на Кубе после визита кубинского президента в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора СПбГУ, международника Виктора Хейфеца.

Названа причина визита президента Кубы в Москву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Президент Кубы Мигель Диас-Канель накануне прилетел в Москву. В начале предстоящей недели он проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Президент Кубы собрался в Москву для встречи с Путиным

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец считает, что стороны затронут вопросы экономического, а не военного сотрудничества.

«Я не жду каких-то серьезных объявлений вроде создания военной базы. Куба скептически относится к идее превращения в чью-либо базу, для них это вопрос принципиальный», - отметил специалист.

По его словам, кубинцы «не будут готовы к размещению» базы на своей территории. При этом не исключено, что они разрешат заходить военным кораблям РФ в свои порты, проходить ремонт и заправляться.

Эксперт предположил, что на переговорах речь пойдет об экономических проектах на Кубе. Это сотрудничество с РЖД, автомобильное производство, геологоразведка, металлургия и строительство блоков для ТЭС.

Ранее стало известно, что в Москве появился памятник Фиделю Кастро. В торжественной церемонии открытия, возможно, будет участвовать президент Кубы.

В мире,Фидель Кастро,Владимир Путин,РЖД,
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