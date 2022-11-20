В Италии остановили движение по автостраде из-за бомбы времен Второй мировой

В Италии из-за проведения операции по обезвреживанию неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны было остановлено движение транспорта по главной автомагистрали страны А1. Об этом сообщил итальянский телеканал SkyTg24.

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Бомба была обнаружена в русле реки Палья в районе Орвието. Как отмечает телеканал, вокруг примерно 227 килограммовой авиационной бомбы американского производства была создана зона безопасности площадью 826 метров. Из этого района эвакуировали около 2400 жителей.

Автомагистраль A1 была перекрыта в обоих направлениях между Орте и Вальдикьяной на 2,5 часа, также было заблокировано железнодорожное движение на скоростной линии Рим-Флоренция.

Работы по обезвреживанию вел штаб инженеров-железнодорожников Кастель-Маджоре. Предполагалось, что операция займет около 11 часов, однако работы были выполнены быстрее.