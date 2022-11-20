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12 часов назад

На Украине назвали предполагаемое место решающей битвы с Россией

Lenta.ru

Решающая для Украины битва с Россией состоится в ближайшее время на донецком направлении. Такой прогноз дал военнослужащий 109-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экс-нардеп Егор Фирсов в своем TikTok-аккаунте, на видеозапись обратило внимание издание «Страна.ua».

Автор публикации подчеркнул, что это лишь его предположения и официально комментировать ситуацию может только украинский Генштаб. Других подробностей военный не привел.

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В заключение Фирсов посоветовал гражданам республики запасаться силами и терпением.

7 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте России и Украины. По словам сербского лидера, грядущая зима будет еще труднее, ведь предстоящее противостояние в регионе сравнимо со Сталинградской битвой в период Великой Отечественной войны.

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