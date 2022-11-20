Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Во всех областях Украины в воскресенье утром, 20 ноября, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

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Отмечается, что первые сирены прозвучали в столичном регионе Украины, затем сигналы раздались в остальных областях республики.

Городская администрация Киева сразу же после того, как сработали сирены, в своем официальном Telegram-канале призвала граждан проследовать в укрытия.