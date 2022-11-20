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14 часов назад

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Илья Родин

Во всех областях Украины в воскресенье утром, 20 ноября, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Фото: 

Отмечается, что первые сирены прозвучали в столичном регионе Украины, затем сигналы раздались в остальных областях республики.

Названо условие для начала переговоров между Россией и Украиной

Городская администрация Киева сразу же после того, как сработали сирены, в своем официальном Telegram-канале призвала граждан проследовать в укрытия.

По данным региональных СМИ, причиной для объявления тревоги мог послужить взлет в Белоруссии оборудованного сверхзвуковыми ракетами истребителя МиГ-31К, сообщают «Известия».

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