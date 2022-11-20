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15 часов назад

Хуснуллин обозначил период восстановления Мариуполя

Майк Габриелян

Трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Хуснуллин обозначил период восстановления Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В целом планируем наш трёхлетний план по восстановлению многоквартирного жилья в городе выполнить за 2 года!» - написал Хуснуллин в Telegram-канале.

Он сообщил, что два дня работал в новых регионах России. Вчера посетил Мариуполь и объехал строительные объекты вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Идём хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов», - отметил вице-премьер.

По его словам, имеется проблема по подключению к сетям, но «активно с ней работаем и обращения жителей слышим».

Всего в городе работают 28000 строителей, тепло подано в 475 домов. До конца года жилищники планируют подключить 1000 объектов, но «есть проблема с ветхостью сетей в городе в целом».

Ранее президент России присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы» - за мужество и массовый героизм защитников.

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