Американцы потребовали от Байдена уйти в отставку в его день рождения

Сегодня, 20 ноября, президент США Джо Байден празднует 80-летний юбилей. Читатели американской газеты The Wall Street Journal поздравили президента с юбилеем и пожелали уйти в отставку.

«Байден, хорошо отпразднуй свой юбилей. А на следующий день уйди в отставку!», — написал пользователь mkbmeb.

Пользователи Стивен Тревино и Дон Хансон отмечают, что их ровесники в 65 лет уже начинают уходить из жизни и действующие кандидаты в президенты США Байден и Дональд Трамп слишком стары для такой должности. Читатели предложили ввести предельный возраст на день инаугурации, который должен составить 71 год.

«Любой, кто поддерживает бредовую идею Байдена снова баллотироваться, должен быть обвинен в жестоком обращении с пожилыми людьми», — метко отмечает Фейт Карлсон.

Читатель с ником Б. Браун выразил мнение, что главная проблема, которая присуща Байдену не зависит от его возраста. Проблема заключается в «коррумпированности, противности, радикальности действующего президента США и то, что он некомпетентный дурак».

«Разве немецкий народ не назвал Конрада Аденауэра «Die Alte». Возможно, нам следует назвать Байдена «Умирающим баклажаном», — предлагает комментатор Стив Петарра.

Но есть и те, кто видит в Байдене, в сравнении с политиками правого толка, лучшего президента, который возможен. Пользователь Eddie уверяет, что если человек хорошо справляется со своей работой, то не стоит призывать его уйти со своей должности только из-за его возраста.