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16 часов назад

Немцы испугались разрыва дружбы между Путиным и Шредером

Ura.Ru

Читатели немецкого издания Spiegel обеспокоены тем, что форум гражданских обществ России и ФРГ «Петербургский диалог» распускается. Форум был основан президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.

Немцы испугались разрыва дружбы между Путиным и Шредером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Плохо видеть, как немецкая сторона продолжает подпитывать эскалацию. Вместо того чтобы распускать форумы, следует активизировать их работу уже сейчас», — написал mimas101.

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К нему присоединился пользователь Goldwaswer, заявив, что разрыв дипломатических отношений никогда не способствовал разрешению конфликтов.

Комментатор Eiweidei написал, что разговоры и обмен мыслями еще никому не вредили.

«Я не думаю, что это [закрытие форума] хорошо», — заключил он.

«Жаль. Дружба с Россией нужна нам как никогда», — подхватил Fabian.

Читатель Pazifisty заявил, что немцам нужны переговоры, а не постоянные поставки вооружения. Его поддержал Holistiker, отметив, что взаимопонимания нельзя достичь без диалога.

«Тот, кто отказывается от диалога, является террористом, потому что он хочет войны», — высказался он.

Комментатор Kev написал, что закрывать форум для взаимного обмена мнениями — нечестно.

«Это дух невыразимой и современной культуры отмены», — пишет он.

«Германия и ЕС должны найти новый формат диалога с Россией. Россия всегда будет рядом, и это важнее, чем Украина. Прерывать диалоги нехорошо. Тот, кто перестает говорить, уходит в свой мочевой пузырь и в какой-то момент начинает создавать проблемы», — прокомментировал новость Paul.

Он отметил, что Евросоюз не заинтересован в том, чтобы конфликтовать с РФ. Однако формат взаимодействия Шредера и Путина можно считать устаревшим.

«В то время это было правильно. На месте форума в нужный момент должно появиться что-то новое», — подытожил пользователь.

Ранее сообщалось, что правительство Германии приняло решение лишить экс-канцлера Герхарда Шредера должности в парламенте из-за тесных связей с Россией. Позже стало известно о визите политика в Москву. В ходе встречи с президентом РФ обсуждалась ситуация на Украине, передает «Царьград».

В мире,Герхард Шредер,Владимир Путин,ЕС,
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