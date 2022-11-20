Немцы испугались разрыва дружбы между Путиным и Шредером

Читатели немецкого издания Spiegel обеспокоены тем, что форум гражданских обществ России и ФРГ «Петербургский диалог» распускается. Форум был основан президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером.

«Плохо видеть, как немецкая сторона продолжает подпитывать эскалацию. Вместо того чтобы распускать форумы, следует активизировать их работу уже сейчас», — написал mimas101.

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К нему присоединился пользователь Goldwaswer, заявив, что разрыв дипломатических отношений никогда не способствовал разрешению конфликтов.

Комментатор Eiweidei написал, что разговоры и обмен мыслями еще никому не вредили.

«Я не думаю, что это [закрытие форума] хорошо», — заключил он.

«Жаль. Дружба с Россией нужна нам как никогда», — подхватил Fabian.

Читатель Pazifisty заявил, что немцам нужны переговоры, а не постоянные поставки вооружения. Его поддержал Holistiker, отметив, что взаимопонимания нельзя достичь без диалога.

«Тот, кто отказывается от диалога, является террористом, потому что он хочет войны», — высказался он.

Комментатор Kev написал, что закрывать форум для взаимного обмена мнениями — нечестно.

«Это дух невыразимой и современной культуры отмены», — пишет он.

«Германия и ЕС должны найти новый формат диалога с Россией. Россия всегда будет рядом, и это важнее, чем Украина. Прерывать диалоги нехорошо. Тот, кто перестает говорить, уходит в свой мочевой пузырь и в какой-то момент начинает создавать проблемы», — прокомментировал новость Paul.

Он отметил, что Евросоюз не заинтересован в том, чтобы конфликтовать с РФ. Однако формат взаимодействия Шредера и Путина можно считать устаревшим.

«В то время это было правильно. На месте форума в нужный момент должно появиться что-то новое», — подытожил пользователь.