Итальянцы провели факельный марш против нацизма на Украине, сообщает ТАСС.

Он прошел в Генуе. С речью выступила украинка по имени Ольга, которой удалось выжить в пожаре в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Ранее она получила в Италии статус политического беженца. Женщина собирает для обнародования документальные свидетельства преступлений тех, кто захватил власть на Украине в ходе Евромайдана.

Ольга делится с жителями разных стран снимками трагедии в Одессе. Ее выставка прошла во Флоренции. Она была посвящена «преступлениям киевского режима».

«В Генуе я тоже показываю фотографии», – заявила украинка.

Во время факельного марша участники и организаторы мероприятия почтили память итальянского журналиста Андреа Роккелли, погибшего восемь лет назад под Славянском, и других жертв агрессии Соединенных Штатов.