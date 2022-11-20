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17 часов назад

Факельный марш против украинского нацизма прошел в Италии

Елена Прошина

Итальянцы провели факельный марш против нацизма на Украине, сообщает ТАСС.

Факельный марш против украинского нацизма прошел в Италии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он прошел в Генуе. С речью выступила украинка по имени Ольга, которой удалось выжить в пожаре в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Ранее она получила в Италии статус политического беженца. Женщина собирает для обнародования документальные свидетельства преступлений тех, кто захватил власть на Украине в ходе Евромайдана.

Ольга делится с жителями разных стран снимками трагедии в Одессе. Ее выставка прошла во Флоренции. Она была посвящена «преступлениям киевского режима».

«В Генуе я тоже показываю фотографии», – заявила украинка.

Во время факельного марша участники и организаторы мероприятия почтили память итальянского журналиста Андреа Роккелли, погибшего восемь лет назад под Славянском, и других жертв агрессии Соединенных Штатов.

Еще одна акция, участники которой выступили против вооружения властей Украины, прошла 19 ноября в Милане. Там состоялась выставка фотографий погибших жителей Донбасса. В это время произошел инцидент, в ходе которого участники акции подверглись нападкам со стороны украинцев.

В мире,Андреа Роккелли,
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