Большинство сербов выступают против западных санкций в отношении России, заявила в интервью Financial Times (FT) журналистка Любица Гойгич.

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Обозреватель газеты Паула Эризану уточнила, что 80 процентов населения страны не одобряют санкции против Москвы. Гийгич добавила, что в 90-е годы сербы сами жили в условиях ограничительных мер. По ее словам, сербы помнят о бомбардировках Белграда. Тогда Москва поддержала страну и выступила против агрессии Североатлантического альянса против Югославии, раскрыла она причину любви населения к РФ.

«В моем районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей — только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой», — подчеркнула Гойгич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил нежелание государства вступать в НАТО. По его словам, этого нельзя делать из-за погибших в 1999 году детей.