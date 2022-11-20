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18 часов назад

В Сербии раскрыли причины любви населения к России

Lenta.ruиещё 1

Большинство сербов выступают против западных санкций в отношении России, заявила в интервью Financial Times (FT) журналистка Любица Гойгич.

В Сербии раскрыли причины любви населения к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обозреватель газеты Паула Эризану уточнила, что 80 процентов населения страны не одобряют санкции против Москвы. Гийгич добавила, что в 90-е годы сербы сами жили в условиях ограничительных мер. По ее словам, сербы помнят о бомбардировках Белграда. Тогда Москва поддержала страну и выступила против агрессии Североатлантического альянса против Югославии, раскрыла она причину любви населения к РФ.

«В моем районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей — только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой», — подчеркнула Гойгич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил нежелание государства вступать в НАТО. По его словам, этого нельзя делать из-за погибших в 1999 году детей.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Официальной причиной бомбардировок стала продолжающаяся на тот момент война в Косово. Тогда НАТО начало свои действия без санкции ООН, назвав их «гуманитарной интервенцией».

В мире,Александр Вучич,НАТО,ООН,
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