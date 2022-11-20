Макгрегор: Россию "нельзя запугать и заставить подчиниться"

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ несут огромные потери, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, передает "Ридус".

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Макгрегор уверен, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители власти поддались массовому психозу и уверовали в "победу Украины".

В интервью интернет-изданию он отметил: "Они не побеждают. Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено".

"Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. Это безумие", - цитирует его ФАН.