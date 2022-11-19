Макрон и Пашинян обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе встречи на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе вопросы укрепления безопасности на Южном Кавказе. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Армении.
Отмечается, что Макрон и Пашинян обменялись идеями о результатах четырехсторонней встречи лидеров Армении, Франции, Азербайджана и председателя Европейского совета, которая состоялась в октябре в Праге.
«Была подчеркнута важность реализации шагов по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — сказано в сообщении.
Кроме того, главы двух стран обсудили вопросы развития двустороннего армяно-французского сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян принял постоянного докладчика Европейского парламента по делам Армении Андрея Ковачева. Стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном.
По итогам переговоров 7 октября в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель заявили, что Евросоюз направит миссию по установлению фактов на армяно-азербайджанскую границу.