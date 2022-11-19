Spiegel: США и Европа оказались на грани торговой войны

США и Европа оказались на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей до участия в программе по борьбе с климатическими изменениями. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

В материале говорится, что «США обещали инвестировать миллиарды в «зеленые» технологии, тем самым провоцируя европейцев».

Отмечается, что законопроект с субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в американском конгрессе летом, однако европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат лишь те, кто производит продукцию в США. Как отмечают авторы Spiegel, такие меры США могут привести к торговой войне с Европейски союзом.

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, приводимым изданием, в законодательстве Соединенных Штатов есть несколько нарушающих международные правила положений.

Домбровскис подчеркнул, что Европейцы должны настаивать соблюдении признанных правил международной торговли.