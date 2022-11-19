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19 ноября

Внучка Байдена сыграла свадьбу в Белом доме

Газета.Ruиещё 3

Внучка президента США Джо Байдена Наоми вышла замуж в Белом доме 19 ноября, сообщает CNN.

Внучка Байдена сыграла свадьбу в Белом доме
Фото: TwitterTwitter

Мероприятие было закрытым для прессы. Избранником 28-летней Наоми Байден стал 25-летний Питер Нил. Оба работают юристами.

Нил в настоящее время работает в юридическом центре Джорджтаунского университета по вопросам национальной безопасности.

Церемония стала 19-й по счету свадьбой, которая проводится в Белом доме.

По словам двух человек, знакомых с деталями свадьбы, под венец невесту провожали родители, Хантер Байден и Кэтлин Буле. Пока Наоми Байден шла к алтарю, играла песня «Bitter Sweet Symphony» группы The Verve. Невеста была одета в платье с длинными рукавами, фатой и шлейфом, разработанное Ральфом Лореном.

Это девятнадцатая свадьба в стенах резиденции американских лидеров, которые оплачивают подобные торжества из собственного кармана.

В последний раз свадьба в Белом доме проводилась в 2013 году, когда там женился личный фотограф президента Барака Обамы Пит Соуза.

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