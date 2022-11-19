Бизнесмен Блумберг извинился за выступление Джонсона в Сингапуре

Миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, извинился за выступление экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона во время Нового экономического форума в Сингапуре. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что на саммите присутствовали порядка 500 азиатских бизнесменов, инвесторов и дипломатов. Британский политик был приглашен на него в качестве одного из спикеров.
Джонсон на мероприятии позволил себе ряд резких высказываний в адрес Китая. В частности, он назвал КНР «принудительной автократией».
В четверг, 17 ноября, через два дня после выступления Джонсона, бизнесмен принес участникам форума извинения. Он пояснил, что высказывания бывшего премьера отражают лишь его личное мнение.
«Те из вас, кто был расстроен и обеспокоен тем, что сказал спикер [Джонсон], примите мои извинения», - попросил Блумберг, который лично инициировал приглашение скандального политика.
Напомним, что Борис Джонсон покинул пост главы кабинета министров Соединенного Королевства после ряда скандалов.
После него резиденцию на Даунинг-стрит заняла экс-глава МИД Лиз Трасс, которая продержалась в этой должности менее двух месяцев. В настоящее время премьер-министром является Риши Сунак. Ему также предрекают скорую отставку.