Бизнесмен Блумберг извинился за выступление Джонсона в Сингапуре

Отмечается, что на саммите присутствовали порядка 500 азиатских бизнесменов, инвесторов и дипломатов. Британский политик был приглашен на него в качестве одного из спикеров.

Джонсон на мероприятии позволил себе ряд резких высказываний в адрес Китая. В частности, он назвал КНР «принудительной автократией».

В четверг, 17 ноября, через два дня после выступления Джонсона, бизнесмен принес участникам форума извинения. Он пояснил, что высказывания бывшего премьера отражают лишь его личное мнение.

«Те из вас, кто был расстроен и обеспокоен тем, что сказал спикер [Джонсон], примите мои извинения», - попросил Блумберг, который лично инициировал приглашение скандального политика.

Напомним, что Борис Джонсон покинул пост главы кабинета министров Соединенного Королевства после ряда скандалов.