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19 ноября

Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским

Lenta.ruиещё 11

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сунак заявил, что Великобритания «знает, что значит бороться за свободу», и пообещал «быть до конца» с Украиной и Зеленским.

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Британский премьер прибыл с визитом в Киев 18 ноября. Как заявил украинский лидер, в ходе проведенных переговоров они обсудили «наиболее важные вопросы», касающиеся как безопасности их стран, так и безопасности на глобальном уровне.

В мире,Риши Сунак,Владимир Зеленский,
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