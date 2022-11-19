Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Сунак заявил, что Великобритания «знает, что значит бороться за свободу», и пообещал «быть до конца» с Украиной и Зеленским.