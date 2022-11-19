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19 ноября

The Hill: Трамп может столкнуться с нехваткой денег на президентскую кампанию

Газета.Ru

Бывший президент США Трамп может столкнуться с нехваткой средств для финансирования собственной президентской кампании, поскольку основные спонсоры Республиканской партии тяготеют к кандидатуре губернатора Флориды Рона Деантиса и другим потенциальным претендентам. Об этом пишет издание The Hill.

Трампу может не хватить денег на президентскую кампанию
Фото: Pablo Martinez Monsivais/APPablo Martinez Monsivais/AP

И хотя команда Трампа располагает резервами в размере более $110 млн, федеральный закон не позволяет ему использовать все эти средства для продвижения своей кампании, поскольку большая часть денег была собрана организациями, которые официально не связаны с экс-президентом и его предвыборным штабом. Как пишет The Hill, Трамп может использовать только $13,5 млн из всех имеющихся в распоряжении фонда средств.

Ранее американский инвестор-миллиардер Кеннет Гриффин, известный в качестве одного из крупнейших спонсоров Республиканской партии США, заявил, что в партии настало время для смены поколения, поэтому Дональду Трампу не стоит выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году. Сам Гриффин намерен поддержать действующего губернатора Флориды Рона Десантиса, который, однако, еще не принял решения об участии в президентской гонке.

16 ноября Дональд Трамп объявил об участии в президентских выборах в США в 2024 году.

В мире,Рон Десантис,Кеннет Гриффин,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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