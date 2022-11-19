Подоляк: Украина «никогда не встанет на колени» перед Россией

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на перемирие с Россией на фоне сообщений о попытке Западных стран подтолкнуть Киев к началу переговорного процесса с Москвой. Об этом Подоляк написал на своей странице в Twitter.

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"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" - украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", - написал советник Зеленского.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не толкают украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией. В администрации США считают, что конфликт мог бы кончиться сегодня, если бы российский президент Владимир Путин сделал правильные вещи, отметил Кирби.