В США сделали заявление касательно переговоров по Украине

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин заявил о необходимости начать переговоры по выходу из украинского кризиса. Об этом он сказал в интервью CNBC .

«Я абсолютно уверен, что пришло время для переговоров. В лучшем случае мы можем остановить боевые действия, даже если нет постоянного перемирия», - сказал Мнучин.

По его словам, вопрос «давно назрел», и он надеялся, что главы США и КНР во время недавней встречи «могли бы совместно решить этот вопрос». Мнучин считает, что в случае затягивания конфликта, Европа может столкнуться с непоправимыми последствиями.