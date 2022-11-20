Трамп отказался возвращаться в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от результатов опроса, который проводит новый владелец социальной сети, предприниматель Илон Маск. Об этом пишет Bloomberg.

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Экс-президент принял участие в голосовании о целесообразности восстановления его аккаунта и выбрал утвердительный ответ.

«Голосуйте позитивно, но не волнуйтесь. Мы никуда не идем. Truth Social особенная!», — отметил он, имея в виду собственную соцсеть.