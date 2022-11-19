Экс-начальник Генштаба Армии Чехии генерал Йиржи Шедивы заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не надо было делать заявления по инциденту с падением ракеты в Польше на основе недостоверных данных. Об этом сообщает издание iROZHLAS.

"Необходимо, чтобы украинцы не распространяли еще не проверенную информацию. Я имею в виду то, что сказал президент Владимир Зеленский", — сказал Шедивы.

Он также указал, что при расследовании данного инцидента не следует делать поспешных выводов. Кроме того, Шедивы заявил о необходимости действовать "очень осторожно".

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что ракетный инцидент в Польше является попыткой Киева и Варшавы спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Также дипломат обратил внимание, что вскоре после сообщения о взрыве в Польше Зеленский сразу обвинил в этом обстреле Российскую Федерацию. Он указал, что украинский лидер не мог "не обладать информацией" о том, что на польскую территорию залетели именно выпущенные Украиной ракеты. До этого Зеленский заявил, что Киев непричастен к падению ракеты в Польше.