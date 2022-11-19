Россиян в Израиле предупредили о «неприятном сюрпризе»

Член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц предупредил россиян, планирующих репатриацию в Израиль, о «неприятном сюрпризе». Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации специалиста, парламентская коалиция Израиля, куда входят представители ультрправых сил, потребовала лишить права на репатриацию внуков евреев, что затронет тысячи проживающих в стране выходцев из России.

«Одно из их основных коалиционных требований – отмена "параграфа о внуках" в Законе о возвращении», — указал Гервиц.

Член совета РЕК напомнил, что на данный момент закон работает так: евреем является только тот, у кого еврейкой является мама (а также ее мама, и так до начала веков). Гервиц посоветовал поторопиться тем, «кто не еврей по маме», так как «законодательное окно» может закрыться в ближайшее время.

В октябре премьер-министр Израиля Яир Лапид анонсировал новый пакет помощи для прибывающих в страну репатриантов из России и Украины. Во время заседания кабинета министров он заявил, что власти Израиля ожидают прибытия десятков тысяч евреев в ближайшие месяцы. На интеграцию иммигрантов в стране выделят 90 миллионов шекелей — около 25,3 миллионов долларов.