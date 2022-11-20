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13 часов назад

Президента Сербии и премьера Косова пригласили в Брюссель

RT на русскомиещё 4

ЕС пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косова Альбина Курти в Брюссель, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Вучич анонсировал переговоры с Косово
Фото: 

«Работа ЕС как посредника между Белградом и Приштиной по урегулированию идёт, мы пригласили президента Вучича и премьера Курти приехать в Брюссель на встречу высокого уровня», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг призвал Вучича избегать эскалации в Косово

По словам европейского дипломата, срочность встречи обусловлена необходимостью найти решение «текущей ситуации».

Бывший министр внутренних дел Сербии Александр Вулин ранее высказал мнение, что ответственность за обострение ситуации в Косове лежит на Европейском союзе, а также на действиях Приштины.

В мире,Александр Вулин,Александр Вучич,ЕС,
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