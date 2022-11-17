Берлускони захотел организовать переговоры между Москвой и Киевом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что может выступить организатором и посредником для переговоров между Москвой и Киевом . Об этом сообщает британский еженедельник The Spectator.

«Берлускони обожает красивые жесты и сейчас думает как раз о таком жесте. Он уверен, что способен этого добиться, и если действительно сможет это сделать, не подорвав позиций НАТО , то войдет в учебники истории в качестве всемирного героя», – сообщил изданию замминистра культуры Италии Витторио Сгарби .

Он также добавил, что бывший премьер-министр считает себя единственным человеком, который может организовать переговоры между двумя странами, так как у него есть «личные связи» с президентом России Владимиром Путиным. Издание отмечает, что с учетом сложившейся ситуации и приближения зимы сейчас наступил нужный момент для возобновления диалога между сторонами.