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40 минут назад

Берлускони хочет организовать переговоры между Москвой и Киевом

Елена Прошина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что может выступить организатором и посредником для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает британский еженедельник The Spectator.

Берлускони захотел организовать переговоры между Москвой и Киевом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Берлускони обожает красивые жесты и сейчас думает как раз о таком жесте. Он уверен, что способен этого добиться, и если действительно сможет это сделать, не подорвав позиций НАТО, то войдет в учебники истории в качестве всемирного героя», – сообщил изданию замминистра культуры Италии Витторио Сгарби.

Он также добавил, что бывший премьер-министр считает себя единственным человеком, который может организовать переговоры между двумя странами, так как у него есть «личные связи» с президентом России Владимиром Путиным. Издание отмечает, что с учетом сложившейся ситуации и приближения зимы сейчас наступил нужный момент для возобновления диалога между сторонами.

Ранее суд в Риме оправдал Берлускони по делу о подкупе свидетелей.

В мире,Витторио Сгарби,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,НАТО,
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