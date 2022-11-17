В Германии произошел масштабный сбой сотовой связи

В Германии произошел масштабный сбой в работе операторов мобильной связи. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила газета Bild.

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Издание, ссылаясь на портал Allestörungen.de, отслеживающий неполадки в работе различных ресурсов, отмечает, что проблемы возникли почти у всех немецких операторов мобильной связи. В частности, абоненты указали на невозможность совершить звонки.

Согласно статистике жалоб абонентов, больше всего сообщений о неполадках, более 19 тысяч, поступило от абонентов оператора О2. Компания в своем аккаунте в Twitter подтвердила сбой и заверила, что работает над скорейшим восстановлением работы.