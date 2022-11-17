В Эстонии не стали запрещать русский язык в публичном пространстве

Парламент Эстонии отклонил законопроект, запрещающий использование русского языка в публичном пространстве страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, заседание, касающееся данного вопроса, прошло сегодня, 17 ноября. Инициатором законопроекта выступила Консервативная народная партия. Документ предполагал внесение поправок в законы «О языке», «Об услугах средств массовой информации», «О рекламе», в Уголовный кодекс и другие акты. Согласно им «публично-правовые и частноправовые юридические лица Эстонской республики» должны «использовать только государственный язык в деятельности, направленной на население страны».

Поправки допускали возможность добавления к эстонскому тексту перевода на иностранный язык, но только не на русский.