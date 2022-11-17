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1 час назад

Эстония отказалась от запрета русского языка в публичном пространстве

Елена Прошина

Парламент Эстонии отклонил законопроект, запрещающий использование русского языка в публичном пространстве страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Эстонии не стали запрещать русский язык в публичном пространстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, заседание, касающееся данного вопроса, прошло сегодня, 17 ноября. Инициатором законопроекта выступила Консервативная народная партия. Документ предполагал внесение поправок в законы «О языке», «Об услугах средств массовой информации», «О рекламе», в Уголовный кодекс и другие акты. Согласно им «публично-правовые и частноправовые юридические лица Эстонской республики» должны «использовать только государственный язык в деятельности, направленной на население страны».

Поправки допускали возможность добавления к эстонскому тексту перевода на иностранный язык, но только не на русский.

Один из депутатов парламента Эдуард Одинец во время обсуждений законопроекта назвал «позорным то, что государству-члену ЕС приходится обсуждать исключение одного языка из использования в публичном пространстве».

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