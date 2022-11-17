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«Запад больше не правит миром»: итоги G20

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Саммит G20 на Бали завершился совместным заявлением его участников, раскрывшим разногласия крупнейших экономик по поводу украинского кризиса, пишет британский таблоид Daily Mail. Лидеры «Двадцатки» осудили украинский кризис и согласились, что он усугубляет нестабильность в мировой экономике.

В то же время они подчеркнули, что существуют «другие взгляды и разные оценки» ситуации, и заявили, что G20 - это «не форум для решения вопросов безопасности». Читатели Daily Mail решили, что столь мягкие формулировки говорят о «конце господства США».

«Запад больше не правит миром. Еще пятнадцать стран присоединятся к БРИКС», - отметил Tiggyressor.

Hubert walker добавил, что не все страны «взращены на диете западной пропаганды» и «не хотят разрушать собственные экономики», финансируя славянский конфликт.

США станут «более скупы» на помощь Украине

Республиканцы будут использовать свое большинство в Палате представителей, чтобы усилить внимание США к Китаю и более тщательно следить за помощью, направляемой Украине. Как рассказало Reuters, при этом республиканцы настаивают, что не планируют прекращать поддержку Киева в его борьбе с Россией.

Республиканец Майкл МакКол, который возглавит комитет Палаты представителей по иностранным делам, заявил, что его главным приоритетом станет конкуренция с Китаем, в том числе контроль за экспортом высокотехнологичных товаров. По его мнению, США и Китай вступили в схватку великих держав и именно Пекин является самой большой угрозой национальной безопасности Штатов. Также республиканцы дали понять, что они «будут более скупы» в отношении помощи Украине, отмечает Reuters. МакКол заявил, что в республиканскую концепцию «Америка прежде всего» входит и помощь союзникам США, включая Украину, но республиканцы хотят избежать глобального конфликта.

«БРИКС ищет способы ухода от долларовой системы»

На протяжении большей части 20-го века доллар США был доминирующей валютой в мире, но теперь он приближается к концу своего естественного цикла, пишет Asia Times. По версии издания, на этот раз вызов исходит из Азии - Китай возглавляет усилия по разработке параллельной валютной системы, которая разделит глобальную финансовую систему.

У Китая есть могущественные союзники в достижении этой цели. На страны БРИКС, Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, приходится 41 процент населения мира. «Коалиция дедолларизации» уже начала использовать валютные свопы, чтобы обойти долларовую систему. Следующим шагом может стать появление расчетной валюты БРИКС, основанной на корзине валют стран-участниц.

Си обвинил Трюдо в «сливе» их разговора СМИ

Глава Китая Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за просочившихся в прессу деталей их переговоров на G20. Как пишет The Star Си обвинил Трюдо в нанесении ущерба дипломатическим отношениям и предупредил его, что «отсутствие уважения может иметь последствия».

«Все, что мы обсуждали, просочилось в газеты; это неуместно», - сказал Си Трюдо через переводчика на мероприятии во время G20. Трюдо прервал его, заявив, что в Канаде верят в искренний диалог, но понимают, что будут вопросы, по которым две страны останутся несогласными. После этого глава Китая сказал что-то на мандаринском диалекте и эти слова не были переведены, The Star перевела их так: «Мы должны вести беседы уважительно. В противном случае, результаты могут быть непредсказуемыми».

«Россия, Китая, Индия и США создадут новый миропорядок»

Либеральный международный порядок, основанный на правилах, распадается на наших глазах, пишет американский эксперт по международным отношениям Эндрю Лэтэм в своей статье для The Hill. Новый порядок, отражающий более многополярное и мультицивилизационное распределение власти, не будет строиться Вашингтоном для Вашингтона; это будет не просто отражение американских ценностей и интересов, считает автор.