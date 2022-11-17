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48 минут назад

Пока вы спали: «первопричина» инцидента с ракетами в Польше и изменение для россиян

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Кремле назвали «первопричину» инцидента с ракетами в Польше

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Первопричиной нынешней ситуации, в том числе и инцидента с падением ракет в Польше, являются действия США и НАТО, об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал слова представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон о том, что ответственность за инцидент в Польше в любом случае несет Россия, «обстрелявшая Украину ракетами». «Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», - заметил Дмитрий Песков.

CNN: республиканцы получат контроль над Палатой представителей США

Республиканская партия США получит контроль над Палатой представителей в конгрессе США, набрав 218 мест. Об этом пишет CNN.

По данным издания, это стало возможным после победы республиканца Майка Гарсии в 27-м избирательном округе Калифорнии. При этом такой исход голосования на выборах помешает внутренней повестке президента США Джо Байдена и, вероятно, станет причиной «безжалостных расследований».

Отельеры предупредили о росте цен на отдых в Турции

Стоимость размещения в турецких отелях 5* в летнем сезоне 2023 года увеличится на 30-50%, так как экономическая ситуация в стране не оставляет туристической отрасли иного выбора. Такой прогноз представителей турецких отелей Seven Seas Gravel Select и группы отелей Kilit Hospitality Group (Crystal Hotels, Nirvana Hotels) приводит АТОР.

При этом отельеры выразили уверенность, что массовых отказов от летнего отдыха в Турции не будет. По их мнению, в результате роста цен россияне либо сократят продолжительность своего отдыха, либо переориентируются на более бюджетные отели.

Россиян предупредили об изменениях в системе ОМС

Россиян с 1 декабря ожидают изменения в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС), которые предполагают консолидацию в едином реестре данных о пациентах, «обслуживающихся» на региональном и федеральном уровне. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Для пациентов нововведение не только упростит процесс оформления документов, но и повысит эффективность обмена данными между различными лечебными учреждениями — участниками системы ОМС, в которые гражданин будет обращаться», - пояснила она.

Минфин представит проект реформы накопительной пенсии

Министерство финансов России до конца текущего года планирует доработать и внести в правительство законопроект о реформе накопительной пенсии, работа над которым идет уже несколько лет. Об этом сообщают «Ведомости».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе предусматривает налоговые льготы, а также передачу гражданам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года. Планируется поэтапно заменить ИИС основного, первого типа (ИИС-I) на другие инструменты. При этом реформа будет ориентирована на наиболее состоятельных россиян.

В мире,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Минфин России,Республиканская партия США,НАТО,
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