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30 минут назад

ЕС поможет третьим странам справиться с последствиями антироссийских санкций

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) окажет помощь третьим странам, чтобы справиться с последствиями антироссийских санкций, пообещал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова приводит РИА Новости.

ЕС поможет третьим странам справиться с последствиями санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран», — сказал он.

По его словам, Евросоюз возместит ущерб третьим странам, если его выявят.

Ранее США ввели новые санкции против России. Уточняется, что американский Минфин включил в санкционный список 28 юридических и 14 физических лиц из России.

В мире,Жозеп Боррель,ЕС,
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