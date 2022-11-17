ЕС поможет третьим странам справиться с последствиями санкций

«Последствия санкций должны быть тщательно измерены. Они не должны влиять на логистические факторы. Вчера мы провели очень продуктивное обсуждение о специфичных проблемах, которые мы хотели бы решить очень аккуратно, но они не направлены на экономику третьих стран», — сказал он.