Швеция изменила конституцию для вступления в НАТО

Власти Швеции внесли изменения в конституцию, чтобы Турция одобрила заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Об этом сообщает Euronews.

Уточняется, что шведский парламент принял поправку в конституцию для более жесткого противодействия терроризму. Отмечается, что это требование Анкары является ключевым для заявки Стокгольма на членство в альянсе.

Поправка была принята 278 голосами в 349-местном парламенте, что позволяет ввести новые законы для ограничения свободы ассоциаций, которые занимаются или поддерживают терроризм. В частности, это позволит расширить уголовную ответственность за участие в террористических организациях или ввести запрет на участие в них.

По мнению экспертов, новое законодательство облегчит преследование членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической организацией.