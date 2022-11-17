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28 минут назад

Швеция изменила конституцию для вступления в НАТО

Lenta.ru

Власти Швеции внесли изменения в конституцию, чтобы Турция одобрила заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Об этом сообщает Euronews.

Швеция изменила конституцию для вступления в НАТО
Фото: flickr.comflickr.com

Уточняется, что шведский парламент принял поправку в конституцию для более жесткого противодействия терроризму. Отмечается, что это требование Анкары является ключевым для заявки Стокгольма на членство в альянсе.

Поправка была принята 278 голосами в 349-местном парламенте, что позволяет ввести новые законы для ограничения свободы ассоциаций, которые занимаются или поддерживают терроризм. В частности, это позволит расширить уголовную ответственность за участие в террористических организациях или ввести запрет на участие в них.

По мнению экспертов, новое законодательство облегчит преследование членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической организацией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция должна показать конкретные действия по выполнению антитеррористических обязательств. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что скандинавские страны делают недостаточно для членства в альянсе.

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