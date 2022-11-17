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27 минут назад

В США назвали Зеленского мошенником из-за «ракетного инцидента» в Польше

Елена Прошина

Журналистка Кэндис Оуэнс в эфире Fox News заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «грязный лжец» и «мошенник», так как попытался переложить ответственность за удар ракет в Польше на Российскую Федерацию. Об этом сообщает URA.RU.

В США назвали Зеленского мошенником из-за «ракетного инцидента» в Польше
Фото: ТАССТАСС

Кэндис Оуэнс на свой странице в Twitter (заблокированная в России социальная сеть) написала, что лидер Украины намеренно попытался ввести мировую общественность в заблуждение и начать Третью мировую войну. Она считает, что Зеленский — «грязный актер», которого западные СМИ рисуют героем. Журналистка добавила, что от последствий его «лжи» страдают жители Украины, США и России.

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По словам ведущей Fox News, официальные лица Польши, США и НАТО отрицают информацию о том, что ударившие по Люблинскому воеводству бомбы были выпущены из России. Они склонны полагать, что ракету выпустили Военные силы Украины. Кэндис Оуэнс считает, что Зеленский подобным инцидентом попытался спровоцировать Польшу к удару по России.

«Украина — это полная остановка разведывательной операции, отсюда и уровень поддержки Зеленского в операции «Пересмешник», — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что в результате падения бомб в Люблинском воеводстве Польши на границе с Украиной погибли два человека.

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