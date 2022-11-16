Польша отказалась задействовать четвертую статью устава НАТО

Власти Польши отказались от планов задействовать четвертую статью Североатлантического договора о проведении консультаций в случае угрозы после инцидента с взрывом ракеты. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По его словам, отказаться от планов по задействованию четвертой статьи польские власти заставили «развитие событий и поступившие ночью данные», которые указали на непреднамеренность атаки.

«Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали четвертую статью, но держали ее наготове», — отметил Моравецкий.