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53 минуты назад

Польша отказалась задействовать четвертую статью устава НАТО

Елена Прошина

Власти Польши отказались от планов задействовать четвертую статью Североатлантического договора о проведении консультаций в случае угрозы после инцидента с взрывом ракеты. Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

Польша отказалась задействовать четвертую статью устава НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, отказаться от планов по задействованию четвертой статьи польские власти заставили «развитие событий и поступившие ночью данные», которые указали на непреднамеренность атаки.

«Согласно нашей информации на данный момент, не было плана нападать на территорию Польши. Поэтому мы не задействовали четвертую статью, но держали ее наготове», — отметил Моравецкий.

Четвертый пункт Североатлантического договора предполагает инициацию и проведение консультаций с другими странами-членами в рамках НАТО, если какое-то государство чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету.

В мире,Матеуш Моравецкий,НАТО,
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