Макрон призвал расследовать падение ракет в Польше с осторожностью

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока невозможно установить происхождение упавших в Польше ракет. Как сообщает РИА Новости, французский лидер призвал к осторожности в расследовании инцидента.

Напомним, что вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в 8 километрах от границы с Украиной, упала ракета. В результате взрыва погибли два человека.

В Минобороны РФ сообщили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось. Кроме того, эксперты определили, что обломки принадлежат управляемой ракете комплекса ПВО C-300, которым пользуются Вооруженные силы Украины.