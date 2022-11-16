Макрон, Шольц и фон дер Ляйен сбежали от российского журналиста после вопроса о Польше

Президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц проигнорировали вопрос журналиста «Известий» об инциденте с ракетами в Польше.

Как отмечается, корреспондент издания Виктор Синеок попытался получить комментарий об упавших в Польше ракетах у европейских лидеров после экстренной встречи мировых игроков на полях саммита G20. Однако не ответив на вопрос политики предпочли поспешно скрыться в автомобилях.

«После экстренной встречи мировых лидеров Шольц выглядел задумчивым», — отмечает издание.

Ранее президент США Джо Байден усомнился, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России. По данным осведомленного источника Reuters, американский лидер отметил, что взрыв в Польше мог стать результатом работы ПВО Украины.