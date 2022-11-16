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53 минуты назад

Президент Кубы собрался в Москву для встречи с Путиным

Лера Букина

Посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья сообщил о планах президента Мигеля Диас-Канеля прибыть в Москву с визитом на следующей неделе, передает РИА Новости.

Президент Кубы собрался в Москву для встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам посла, лидер Кубы намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, а также побывать на открытии памятника Фиделю Кастро.

Пенья напомнил о том, что кубинский президент не приезжал в Россию с 2019 года в связи с неспокойной эпидемиологической обстановкой и проблемами с логистикой.

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Посол отметил, что лидеру страны было направлено приглашение президента Владимира Путина посетить РФ для вышеуказанных целей.

Пенья подчеркнул, что у президента Кубы «есть такой план». Он добавил, что лидер должен приехать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке определенных контактов с кубинской стороной. Так он прокомментировал возможность встречи президента Владимира Путина с лидером Кубы.

Как стало известно, памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро откроется в столице 22 ноября. О том, что президент Кубы Мигель Диас-Канель может прибыть на церемонию, сообщали СМИ.

В мире,Фидель Кастро,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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