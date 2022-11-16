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1 час назад

Эрдоган решил позвонить Путину после G20

Елена Прошина

В украинском кризисе не будет победителей, а в мире – проигравших, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на саммите G20. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган решил позвонить Путину после G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также подчеркнул, что Турция продолжит развитие отношений с Россией. По его словам, путь к миру лежит через диалог.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что после возвращения с саммита G20 планирует поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, глава государства рассчитывает договориться с ним о продлении «зерновой сделки» на год. Он отметил, что переговоры постоянно продолжаются и он надеется, что они и дальше продолжатся.

Ранее во время своего видеообращения на G20 украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения. Он выдвинул требования для начала переговоров о мире. В частности, он назвал полный вывод российских войск за пределы границ Украины 1991 года.

В свою очередь в ходе своей речи на саммите министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, однако условия, выдвинутые Киевом, нереалистичны и неадекватны.

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