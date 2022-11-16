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59 минут назад

Пока вы спали: Взрыв в Стамбуле и призыв Лондона к Пекину

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Пока вы спали: Взрыв в Стамбуле и призыв Лондона к Пекину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В центре Стамбула прогремел взрыв

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В стамбульском районе Фатих, где сосредоточена большая часть главных исторических и культурных достопримечательностей, загорелось несколько автомобилей, и прогремел взрыв. Причиной произошедшего могла стать техническая неисправность одной из машин, пишет газета Sozcu.

По данным издания, владелец машины, с которой начался пожар, заявил, что «во время движения появился запах дизельного топлива». Он остановился снять деньги в банкомате, вышел из автомобиля и тот загорелся. В итоге огонь перекинулся на соседние машины, что привело к взрыву.

Трамп подал заявку на участие в президентских выборах в США

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп зарегистрировался кандидатом для участия в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает CNN.

В своем выступлении перед сторонниками в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил, что выдвигает свою кандидатуру, «чтобы снова сделать Америку великой и славной».

Лондон призовет Пекин помочь в борьбе с последствиями украинского кризиса

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет сегодня встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой призовет Пекин принять активное участие в борьбе с последствиями конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства пишет ТАСС.

Сунак намерен заявить китайскому лидеру о необходимости «открытых и конструктивных» отношений между Лондоном и Пекином, а также призвать «воспользоваться своим положением на мировой арене, чтобы разрешить геополитические противоречия и сыграть свою роль в борьбе с разрушительными глобальными последствиями войны на Украине».

Чешские депутаты приняли постановление о «террористическом режиме» в РФ

Нижняя палата парламента Чехии осудила российские удары по объектам на Украине и приняла постановление, в котором признала «террористическим нынешний российский режим». Об этом сообщает ТАСС.

По информации сайта Novinky.cz, которую приводит издание, постановление было принято «в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы»

«[Палата депутатов] характеризует нынешний российский [политический] режим как террористический», - говорится в документе.

Максимальный уровень угрозы теракта введен в аэропортах Москвы

Третий, максимальный, уровень угрозы совершения терактов впервые введен с 10 ноября в московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», а также в российских авиакомпаниях. Об этом пишут «Известия».

Ространснадзор своим письмом уведомил авиаотросль о необходимости принять дополнительные меры безопасности. Источник в крупной российской авиакомпании рассказал изданию, что повышенный уровень террористической угрозы введен также в Пулково. При этом в Шереметьево и Домодедово заявили, что поддерживают необходимый уровень защиты.

В мире,Риши Сунак,Дональд Трамп,Цзиньпин Си,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Ространснадзор,Совет Европы,
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