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37 минут назад

Американский полковник заявил об усталости ЕС от украинской «черной дыры»

Елена Прошина

Европейские страны устали отправлять финансовую помощь и технику Украине, заявил в эфире Fox News полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Европейцы устали вливать в нее деньги»: В США высказались об Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал это «черной дырой». Так отставной офицер отреагировал на планы главы Министерства обороны США Ллойда Остина встретиться с лидерами 50 стран. Он планирует добиться от них дополнительного финансирования для украинских властей.

«Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от Украины. По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», — заявил Макгрегор.

Он напомнил о недавнем высказывании председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, который сообщил, что Киев не сможет одержать победу и допустил возможность переговоров с Москвой.

«С одной стороны, администрация говорит: давайте потратим больше денег на это проигрышное дело, от которого люди устали. С другой стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов заявляет: что ж, игра почти окончена, так что давайте договариваться», — отметил Макгрегор.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак 16 ноября проведет встречу в рамках саммита G20 с председателем Китая Си Цзиньпином. Он призовет китайского лидера принять активное участие в борьбе с последствиями конфликта вокруг Украины и в разрешении «геополитических противоречий».

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