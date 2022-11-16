«Европейцы устали вливать в нее деньги»: В США высказались об Украине

«С одной стороны, администрация говорит: давайте потратим больше денег на это проигрышное дело, от которого люди устали. С другой стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов заявляет: что ж, игра почти окончена, так что давайте договариваться», — отметил Макгрегор.