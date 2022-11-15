О чем 5 статья Устава НАТО и когда ее применяют

Основные принципы функционирования Североатлантического альянса отражены в Уставе организации. В частности, в статье 5 описан принцип коллективной обороны НАТО.

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Отмечается, что впервые 5 статья была применена после террористических актов, совершенных в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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Основное содержание статьи №5

Согласно документу, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО.

Статья предусматривает, что подписавшие договор государства соглашаются с тем, что в случае вооруженного нападения окажут всю необходимую помощь, включая применение вооруженной силы.

Представители страны, подвергшейся нападению, обязаны сообщить о нем и принятых в результате него мерах Совету безопасности НАТО.

Кроме того, в статье указано, что оказание помощи может быть прекращено после того, как Совбез примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.

Государства-участники Североатлантического альянса

В НАТО входят в общей сложности 30 стран. Это большинство государств Европы, включая Турцию и страны Балтии, США и Канада.В настоящее время идут переговоры о вступлении в организации Финляндии и Швеции.

Зона и особенности применения договора

Договор вступает в действие в том случае, если совершено вооруженное нападение на:

- территории стран-участниц НАТО;

- алжирские департаменты Франции;

- территорию Турции;

- острова, которые находятся под их юрисдикцией в Атлантическом океане к северу от тропика Рака;

- корабли и воздушные суда любой из стран-участниц в этом районе.

Меры, принятые странами НАТО после терактов 11 сентября

Представители стран НАТО 4 октября 2001 года приняли решение о проведении коллективных действий. В частности, они обязались активизировать совместное использование разведывательных данных и сотрудничество на двусторонней основе.

Кроме того, было признано необходимым оказание помощи странам, подвергшимся террористическим атакам, обеспечение готовности НАТО использовать вооружение для антитеррористических целей.

В рамках достигнутых соглашений была проведена военная операция в Афганистане. Она продолжалась вплоть до 2021 года. После принятия решения о ее завершении, войска альянса были выведены с территории страны.

Применение статьи 5 на современном этапе

По мнению экспертов, ключевой фразой в статье 5 является следующая: «каждая из них [стран-участниц] окажет помощь, которую сочтет необходимой».

Это означает, что в случае нападения на одно из государств альянса, остальные страны прежде всего проведут экстренные заседания Советов безопасности. После этого представители стран предложат список мер, которые следует принять.

Эти меры должны будут пройти согласование на внеочередном саммите стран альянса, либо на встрече министров оборонных ведомств. После этого будет принято решение о том, какие конкретно меры будут приняты против страны-агрессора.

Кроме того, возникают определенные сложности с применением статьи 5 в случае военного конфликта между государствами-участниками блока. Так, противостояние между Грецией и Турцией было урегулировано при участии ООН, а не посредством вооруженных сил НАТО.