В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
28 минут назад

Премьер Венгрии Орбан созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Деловая газета "Взгляд"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой работы нефтепровода «Дружба», сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.

Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Ковача, Орбан созвал совет безопасности в ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши, передает РИА «Новости».

Как сообщает MTI, венгерская нефтегазовая компания MOL следит за ситуацией на нефтепроводе «Дружба» и изучает возможности его перезапуска. В компании отметили, что стратегических резервов Венгрии достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба. Телеканал М1 уточнил, что запасов нефти хватит на 90 дней, в течение которых возможно восстановить поставки по нефтепроводу или изменить маршрут поставок нефти в Венгрию.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по «Дружбе».

В мире,Золтан Ковач,Виктор Орбан,Игорь Демин,Транснефть,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители