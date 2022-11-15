Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой работы нефтепровода «Дружба», сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.

По словам Ковача, Орбан созвал совет безопасности в ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши, передает РИА «Новости».

Как сообщает MTI, венгерская нефтегазовая компания MOL следит за ситуацией на нефтепроводе «Дружба» и изучает возможности его перезапуска. В компании отметили, что стратегических резервов Венгрии достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба. Телеканал М1 уточнил, что запасов нефти хватит на 90 дней, в течение которых возможно восстановить поставки по нефтепроводу или изменить маршрут поставок нефти в Венгрию.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).