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1 час назад

Reuters: Дуда заявил, что нет точных доказательств того, кто выпустил упавшую на востоке страны ракету

Газета.Ruиещё 16

Президент Польши Анжей Дуда заявил, что власти страны не располагают точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке республики. Об этом сообщает агентство Reutres.

Дуда заявил об отсутствии точных данных о том, кто выпустил ракету
Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

"Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется", — рассказал Дуда.

До российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в деревне Пшеводув в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. По его словам, версия с попаданием на территорию Польши российских крылатых ракет исключается. 15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. В связи с произошедшим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

В мире,Матеуш Моравецкий,Алексей Леонков,
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