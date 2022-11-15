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1 час назад

В ЛНР прокомментировали предложение Зеленского о «формуле мира»

Lenta.ruиещё 1

Депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков заявил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» является нежизнеспособной. Его слова приводит РИА Новости.

В ЛНР прокомментировали предложение Зеленского о «формуле мира»
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

По его словам, предложение украинского лидера никаким образом не повлияет на завершение боевых действий. «Формула Зеленского нежизнеспособна точно так же, как и его обещания выполнить минские договоренности», — заявил он.

Депутат считает, что глава Украины решил предложить «формулу мира» и возобновить переговоры с Россией после встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Одна из главных задач, поставленных перед Зеленским, заключалась в том, чтобы внешне выглядеть более договороспособным. Хотя ранее он говорил, что никаких прямых переговоров с Россией вести не будет», — сказал Поляков.

По его мнению, Зеленского не интересует «достижение мира». Депутат считает, что украинский лидер тянет время.

«Сценарий один — продолжение войны, так как в случае ее приостановки или заморозки финансирование со стороны Запада прекращается и у граждан Украины возникнет масса вопросов к самому Зеленскому», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

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