В ЛНР прокомментировали предложение Зеленского о «формуле мира»

Депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков заявил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» является нежизнеспособной. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Gleb Garanich / Reuters Gleb Garanich / Reuters

По его словам, предложение украинского лидера никаким образом не повлияет на завершение боевых действий. «Формула Зеленского нежизнеспособна точно так же, как и его обещания выполнить минские договоренности», — заявил он.

Депутат считает, что глава Украины решил предложить «формулу мира» и возобновить переговоры с Россией после встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Одна из главных задач, поставленных перед Зеленским, заключалась в том, чтобы внешне выглядеть более договороспособным. Хотя ранее он говорил, что никаких прямых переговоров с Россией вести не будет», — сказал Поляков.

По его мнению, Зеленского не интересует «достижение мира». Депутат считает, что украинский лидер тянет время.

«Сценарий один — продолжение войны, так как в случае ее приостановки или заморозки финансирование со стороны Запада прекращается и у граждан Украины возникнет масса вопросов к самому Зеленскому», — подчеркнул он.