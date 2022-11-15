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48 минут назад

Министр энергетики Украины Галущенко заявил о критической ситуации с энергоснабжением в стране

Деловая газета "Взгляд"

После самой масштабной атаки на энергосистемы Украины могут быть проблемы со светом в соседних странах, введены аварийные отключения, ситуация критическая, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Министр заявил, что сегодняшняя ракетная атака была самой масштабной и она моджет повлиять также на энергосистемы соседних государств. По его словам, удары нанесены и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии, передает ТАСС.

Он отметил, что на Украине введены аварийные отключения, ситуация с энергоснабжением критическая.

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Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил смысл ракетных ударов «с оттяжкой» 15 ноября по Украине. Он заявил, что удары России по инфраструктуре Украины демонстрируют военную тактику – добивать оставшееся.

В результате ракетных ударов со стороны России взрывы и удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Киеве и области, Одессе, Очакове, Харькове, Львове, Ровно, Виннице, Хмельницком и других городах.

Во вторник Украина подверглась массированной ракетной атаке: в Киеве начались экстренные отключения света, частично обесточен Львов, Житомир и другие крупные города.

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