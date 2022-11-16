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20 минут назад

Американский адмирал Маллен: есть риск прямого столкновения России и США на Украине

Газета.Ruиещё 1

Американский адмирал в отставке Майк Маллен заявил в интервью PBS, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну в случае применения ядерного оружия. Он отметил, что сейчас очень опасное время и конфликту следует положить конец без применения ядерного оружия.

Американский адмирал : есть риск прямого столкновения РФ и США на Украине
Фото:  Olivier Douliery / Globallookpress.com Olivier Douliery / Globallookpress.com

"Я очень боюсь если это оружие появится, мы будем очень близки к третьей мировой войне и войне с Россией", — приводит РИА Новости слова офицера.

Маллен подчеркнул, что только дипломатическим путем можно урегулировать конфликт на Украине, однако для этого необходимо сформировать принципы и рамки переговорного процесса. Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что США и их союзники стравливают народы и толкают мир к глобальной войне, отказываясь от осуждения героизации расизма и нацизма.

Ранее два аналитика в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль в совместной статье для журнала National Interest заявили, что США и страны НАТО скорее "оставят" Украину, чем пойдут на развязывание глобальной войны.

В мире,Майк Маллен,Николай Патрушев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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