Американский адмирал : есть риск прямого столкновения РФ и США на Украине

Американский адмирал в отставке Майк Маллен заявил в интервью PBS, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну в случае применения ядерного оружия. Он отметил, что сейчас очень опасное время и конфликту следует положить конец без применения ядерного оружия.

Фото: Olivier Douliery / Globallookpress.com Olivier Douliery / Globallookpress.com

"Я очень боюсь если это оружие появится, мы будем очень близки к третьей мировой войне и войне с Россией", — приводит РИА Новости слова офицера.

Маллен подчеркнул, что только дипломатическим путем можно урегулировать конфликт на Украине, однако для этого необходимо сформировать принципы и рамки переговорного процесса. Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал, что США и их союзники стравливают народы и толкают мир к глобальной войне, отказываясь от осуждения героизации расизма и нацизма.