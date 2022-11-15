Запад предупредили о преждевременности празднования победы над Россией

Обозреватель Шерелль Джейкобс в статье для британской газеты The Telegraph утверждает, что коллективный Запад слишком рано заявил о своей победе в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«У Запада не получается избавиться от мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается сказочный конец», – написал Джейкобс.

Автор статьи считает, что после входа ВСУ в Херсон США и Евросоюз уже считают себя победителями, однако обозреватель предупреждает, что Россия ещё не готова сдаваться.

Кроме того, Джейкобс добавила, что всё больше стран отказываются поддерживать Запад. Обозреватель отмечает, что Китай, Индия и Саудовская Аравия так и не выступили против России, что, по мнению Джейкобс, говорит об утрате интереса этих стран к западным идеям и означает близкий конец господства последних.

«В любом случае ситуация в Херсоне может совпасть с символическим моментом силы скорее для Китая, чем для Запада. Если Кремль вновь начнет наступление, военные возможности Америки будут ограничены. Ее план сломить решимость России с помощью санкций до сих пор не удался, отчасти благодаря большим валютным резервам последней, а также отказу союзников Запада от сотрудничества», – написала Джейкобс.