В Одессе гремят взрывы

В Одессе и Одесской области прогремела новая серия взрывов, пишут местные Telegram-каналы. Так, авторы портала «Типичная Одесса» сообщают, что взрывы прогремели в районе населенного пункта Фонтанка. Также говорится о взрывах в поселке Котовского. Предположительно, там работают системы противовоздушной обороны. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Поселок Котовского взрыв! <...> Сообщают о сбитии. В сторону Фонтанки, — говорится в сообщениях источника.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы. В регионах работают системы противовоздушной обороны. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Власти Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Волынской областей сообщили о прилетах по объектам критической инфраструктуры. Взрыв произошел на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Лунин.